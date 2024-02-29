الأشهر في تاريخ الشركة.. سعر سيارة لامبورجيني سيان الخارقة

تعتبر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 أحد أشهر السيارات الخارقة في العالم، وأغلى سيارات العلامة التجارية الإيطالية التي تم إنتاجها، كما تعتبر أول سيارة إنتاجية تعمل بنظام هجين .

لامبورجيني سيان

محرك لامبورجيني سيان FKP 37

تأتي سيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي تنفس طبيعي، مع محرك كهربائي 48 فولت، لتصل قوة المحركان معاً الى 819 حصان، وعزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات.

ويتميز المحرك الكهربائي بكونه لا يستمد طاقته من بطارية ليثيوم ايون بل من خلال مكثف فائق الأداء بدرجة أعلى بثلاثة مرات من البطاريات التي تمتلك نفس وزنه.

تتسارع لامبورجيني سيان FKP 37 من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط، وبلغت سرعتها القصوى 355 كيلومتر/ ساعة.

لامبورجيني سيان

تتوفر لامبورجيني سيان FKP 37 وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح بصمة، بالإضافة إلى شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تعمل باللمس، وخاصية التحكم في السرعة، مع هيكل خارجي رياضي، مصحوب بمصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED.

تتمتع السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 على مقاعد رياضية من جلد الكانتارا الفاخر، ومقود حركة متعدد المهام، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، وقفل مركزي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي.

لامبورجيني سيان

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.6 مليون دولار، وتم انتاج 63 نسخة منها فقط بيعت بالكامل بنظام الحجز المسبق.