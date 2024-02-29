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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 


حيث قام محافظ الغربية  بجولة ، لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

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وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين بنسبة تنفيذ 83%، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى .


واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الالبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة استقبال اللبن ،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط ،محطة البسترة ،معمل، مكاتب إدارية  ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط ، كهرباء، صرف ،غلايات بخار ،مبردات). وأوضح محافظ الغربية ان نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ٦٣% و الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين ،مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية .

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واختتم رحمي  جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد ، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.


وأوضح رحمي أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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