ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي بالمنوفية قبل بيعها بالسوق السوداء

كشف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 32 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز بناحية جزيرة الحجر بمركز الشهداء قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، جاء ذلك خلال حملة تموينية شنتها مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الشهداء .



وفى ذات السياق أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 180محضرا تموينيا تنوع بين 92 محضر مخالفات مخابز و 88 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، ومن أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع لحوزته 2 طن بلح بدون مستندات مجهولة المصدر ،كما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته 5 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر ،ومحضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن لحيازته 2400عبوة عصير بدون مستندات مجهولة المصدر .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.