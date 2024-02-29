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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 أحد أشهر إصدارات الـ SUV الجديدة، وتقدم تويوتا أسطولا متنوعا من السيارات، وتتوفر بباقة من أقوى التجهيزات، وخيارين من المحركات.

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 تويوتا فورتشنر موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 ، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

 

أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2024

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

إجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الإجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لترا.

 تويوتا فورتشنر موديل 2024

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة SMART بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة ELEGANCE بقيمة قدرها 3,300,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة SPORT  بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه.

 

تويوتا فورتشنر موديل 2024 تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر Sport

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