عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري: العقيدة الوسطية تعتمد على النقل ولا تهمل العقل

عالم أزهري
عالم أزهري

ألقى الدكتور حبيب الله حسن - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة لأئمة ووعاظ الجزائر، تحت عنوان "مبادئ العقيدة الوسطية" ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب لأئمة ووعاظ الجزائر، والتي تستمر لمدة أسبوعين.


بدأ د. حبيب الله محاضرته بإلقاء الضوء على معنى العقيدة وأهميتها في الاستدلال على أصول العقائد والرد على الشبهات المخالفة، كما بين الأسس التي ذكرها القرآن الكريم في شرح هذه العقيدة الوسطية السمحة التي تعرف الناس بالله وتوصلهم برسوله صلى الله عليه وسلم.

 

وبين أن منهج القرآن الكريم يقوم على عرض هذه العقيدة من خلال الدعوة إلى إعمال العقل والتحذير من تعطيله والبرهنة على جميع العقائد ببراهين واضحة وبسيطة يفهمها الفقيه، مؤكدا أن العقيدة الوسطية تعتمد على النقل وفي ذات الوقت لا تهمل العقل. 



وأوضح د.حبيب الله، أن القرآن الكريم تحدث عن الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا، وأن القران الكريم دعا إلى النظر في الكون في قوله سبحانه: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ)، وأتى القرآن الكريم بهذا الأمر لينتقل الإنسان من التدبر في هذه الآيات الكونية إلى الوصول إلى عظمة الله وقدرته وحكمته وليرسي في الإنسان قيمة العقل.  

 

أضاف الدكتور حبيب الله أن عقيدة الأخرة والإيمان بها تجعل المؤمن متوازنا في هذه الحياة فيوجه كل ما يمتلك للخير ويصلح الدنيا وينال ثواب الآخرة.  

 

في ختام المحاضرة، أجاب الدكتور حبيب على أسئلة المتدربين ووجه لهم النصيحة، قائلا: عليكم نشر هذا الفكر الوسطي بين أقرانكم وعرضه بسهوله ويسر مصداقا لقول الله سبحانه: (وقولوا للناس حسنا) منبها على ضرورة قراءة كتب التراث لما لها من أهمية كبرى في زيادة الوعي والإيمان لديهم.

القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر

اكتشاف صادم لملايين الثقوب الغامضة في قاع البحر.. هذا ما يعتقده العلماء

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

يهدد الكواكب والمحيطات.. ظهور مذهل لنجم آكلة لحـ وم البشر

مدبولي للمواطنين: "رأس الحكمة" يخدم مصر.. ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر

الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ