عالم أزهري: العقيدة الوسطية تعتمد على النقل ولا تهمل العقل

ألقى الدكتور حبيب الله حسن - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة لأئمة ووعاظ الجزائر، تحت عنوان "مبادئ العقيدة الوسطية" ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب لأئمة ووعاظ الجزائر، والتي تستمر لمدة أسبوعين.



بدأ د. حبيب الله محاضرته بإلقاء الضوء على معنى العقيدة وأهميتها في الاستدلال على أصول العقائد والرد على الشبهات المخالفة، كما بين الأسس التي ذكرها القرآن الكريم في شرح هذه العقيدة الوسطية السمحة التي تعرف الناس بالله وتوصلهم برسوله صلى الله عليه وسلم.

وبين أن منهج القرآن الكريم يقوم على عرض هذه العقيدة من خلال الدعوة إلى إعمال العقل والتحذير من تعطيله والبرهنة على جميع العقائد ببراهين واضحة وبسيطة يفهمها الفقيه، مؤكدا أن العقيدة الوسطية تعتمد على النقل وفي ذات الوقت لا تهمل العقل.





وأوضح د.حبيب الله، أن القرآن الكريم تحدث عن الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا، وأن القران الكريم دعا إلى النظر في الكون في قوله سبحانه: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ)، وأتى القرآن الكريم بهذا الأمر لينتقل الإنسان من التدبر في هذه الآيات الكونية إلى الوصول إلى عظمة الله وقدرته وحكمته وليرسي في الإنسان قيمة العقل.

أضاف الدكتور حبيب الله أن عقيدة الأخرة والإيمان بها تجعل المؤمن متوازنا في هذه الحياة فيوجه كل ما يمتلك للخير ويصلح الدنيا وينال ثواب الآخرة.

في ختام المحاضرة، أجاب الدكتور حبيب على أسئلة المتدربين ووجه لهم النصيحة، قائلا: عليكم نشر هذا الفكر الوسطي بين أقرانكم وعرضه بسهوله ويسر مصداقا لقول الله سبحانه: (وقولوا للناس حسنا) منبها على ضرورة قراءة كتب التراث لما لها من أهمية كبرى في زيادة الوعي والإيمان لديهم.