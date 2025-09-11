نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال

دافع نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، في ظل الانتقادات التي تعرض لها بعد الأداء الأخير للفراعنة في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وأكد أن حالة التوتر والرهبة داخل الجهاز الفني أثرت بشكل واضح على أداء المنتخب، مشيراً إلى أن حسام حسن يعمل تحت ضغوط هائلة، وهو أمر طبيعي يتعرض له أي مدرب وطني يتولى قيادة منتخب مصر.

وتساءل نجم الزمالك السابق عن سبب غياب الدعم الجماهيري والإعلامي للمدير الفني الحالي، قائلاً: "لماذا لا يحظى حسام بالدعم الكامل، علينا أن نتكاتف خلف الجهاز الفني من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026".

وأضاف: حتى وإن لم يقدم المنتخب الأداء المنتظر، علينا أن ندرك أن الكرة الإفريقية تطورت كثيراً، لم يتوقع أحد تعثر منتخبات كبرى مثل السنغال، نيجيريا، والكاميرون.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم في إفريقيا لم تعد تعترف بالأسماء الكبيرة، وأن الفوارق بين المنتخبات أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً.