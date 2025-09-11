على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي

انطلقت اليوم الدورة التدريبية للإدارة المتقدمة للعاملين في النشاط الرياضي للشركات والتي ينظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية "من التخطيط الي التفعيل" بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للشركات وذلك على هامش أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الدورة المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات ود. عمر الحداد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة والإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحادين العربي والمصري للثقافة الرياضية ود. احمد اسماعيل رئيس الاتحاد العربي و النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات وتتناول عدد من المحاور حول الصحة النفسية والعقلية للعاملين برياضة الشركات قدمها د. وائل رفاعي استاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياض. جامعة حلوان ، ثم محاضرة حول التسويق والتمويل لرعاية الأنشطة الرياضية بالشركات يقدمها د. أحمد عبد الفتاح أستاذ الرياضة الرياضية جامعة حلوان ثم ندوة حول الصحة المهنية والنشاط البدني عن الدكتور احمد الشطوري.



بينما يتناول اليوم الثاني للدورة محاضرات حول القلب الرياضي في بيئة العمل الدكتور احمد اشرف استاذ القلب جامعة عين شمس ثم محاضرة حول إدارة الحمل البدني والوقاية من الإصابات للدكتور قاسم قدري المعد البدني للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

بينما يشمل اليوم الأخير محاضرات حول رفع كفاءة العاملين في إدارة المنشآت الرياضية للدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم ومحاضرة إدارة الجودة في المنشآت الرياضية بين التخطيط والتحسين المستدام الدكتور احمد الصافي ثم يختتم اللقاء بتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين في الندوة التدريبية.