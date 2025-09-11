قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي

علي هامش أولمبياد الشركات افتتاح دورة النشاط الرياضي
علي هامش أولمبياد الشركات افتتاح دورة النشاط الرياضي
محمد الغزاوى

انطلقت اليوم الدورة التدريبية للإدارة المتقدمة للعاملين في النشاط الرياضي للشركات والتي ينظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية "من التخطيط الي التفعيل" بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للشركات وذلك على هامش أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الدورة المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات ود. عمر الحداد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة والإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحادين العربي والمصري للثقافة الرياضية ود. احمد اسماعيل رئيس الاتحاد العربي و النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات وتتناول عدد من المحاور حول الصحة النفسية والعقلية للعاملين برياضة الشركات قدمها د. وائل رفاعي استاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياض. جامعة حلوان ، ثم محاضرة حول التسويق والتمويل لرعاية الأنشطة الرياضية بالشركات يقدمها د. أحمد عبد الفتاح أستاذ الرياضة الرياضية جامعة حلوان ثم ندوة حول الصحة المهنية والنشاط البدني عن الدكتور احمد الشطوري.

 
بينما يتناول اليوم الثاني للدورة محاضرات حول القلب الرياضي في بيئة العمل الدكتور احمد اشرف استاذ القلب جامعة عين شمس ثم محاضرة حول إدارة الحمل البدني والوقاية من الإصابات للدكتور قاسم قدري المعد البدني للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

علي هامش أولمبياد الشركات افتتاح دورة النشاط الرياضي

بينما يشمل اليوم الأخير محاضرات حول رفع كفاءة العاملين في إدارة المنشآت الرياضية للدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم ومحاضرة إدارة الجودة في المنشآت الرياضية بين التخطيط والتحسين المستدام الدكتور احمد الصافي ثم يختتم اللقاء بتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين في الندوة التدريبية.

بورسعيد النشاط الرياضي أولمبياد الشركات الاتحاد المصري للشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد

تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل

رئيسة وزراء تونس

رئيسة وزراء تونس: نسعى إلى تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يرحب بنظيرته التونسية وينقل لها تحيات الرئيس

بالصور

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد