رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فكرة رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً تمسكه بجميع العناصر الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن الفترة الماضية شهدت تلقي النادي عروضاً رسمية من أجل التعاقد مع محمد شحاتة نجم وسط الفريق، إلا أن الإدارة رفضت مناقشتها بشكل قاطع.

وأكد المصدر أن باب الرحيل مغلق تماماً أمام شحاتة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لانه يدخل ضمن الركائز الأساسية للفريق، حيث تعتبر الإدارة أن الحفاظ على قوام الاساسي هو أولوية قصوى في ظل السعي لتحقيق الاستقرار الفني.

وأشار المصدر إلى أن محمد شحاتة يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إلى جانب اهتمام خاص من مجلس الإدارة، تمهيداً لتعديل عقده بعد الانتهاء من ملفات التجديد الخاصة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري.