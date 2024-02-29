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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 مارس.. أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للدويقة الجديدة

القوافل التنموية
القوافل التنموية الشاملة لحى الدويقة الجديدة منشأة ناصر

ينظم التحالف أولى القوافل التنموية الشاملة لحى الدويقة الجديدة منشأة ناصر، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفقا لمخطط إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجاً على مدار خمسة أيام خلال شهر مارس ٢٠٢٤، مع تمثيل من جامعات التحالف: القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ من ٩ صباحا وحتى ٣ مساء بالمركز الطبي.
 

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وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات، الدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات، تنسيق وإشراف الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في تقديم خدمات القافلة عدد من كليات جامعة عين شمس تشمل: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، البنات والآثار، مع تمثيل من جامعات القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها.

أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة2
أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة2
أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة1
أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة1
أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة
أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة
القوافل التنموية الشاملة جامعة عين شمس تنمية البيئة Jobs Education

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