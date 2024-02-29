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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متفوقو كلية الحقوق جامعة عين شمس في زيارة لجامعة الدول العربية

طلاب كلية الحقوق
طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس

 قام عدد من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس المتفوقين دراسيا والمتميزين فى الأنشطة الطلابية بزيارة لجامعة الدول العربية بهدف التعرف على دورها كمنظمة دولية إقليمية فى تنمية التعاون بين الدول العربية.

 

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار حرص الكلية على النواحى التطبيقية للمقررات الدراسية

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وقد صاحب الطلاب خلال الزيارة الدكتورة شاهيناز عتلم، مدرس القانون الدولي العام بالكلية، وموظفو رعاية الشباب، حيث أجروا جولة تفقدية داخل أروقة الجامعة بصحبة  مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة ألقاها الوزير المفوض  الدكتور فادي أشعيا، مدير إدارة نزع السلاح والحد من التسلح بالجامعة.

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