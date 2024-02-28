أخبار التعليم|لأول مرة.. "تعليم السويس" تطلق تظلمات الإعدادية إلكترونيًا ..الدكتور أحمد زويل شخصية رقمية بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية تفحص 678 مواطنا بمركز قوص بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية في نجع سند حجازه بحري في مركز قوص، وقعت الكشف الطبي على 678 مواطنا.

"تعليم الإسكندرية": افتتاح أول غرفة مصادر للطلاب الذين يعانون صعوبات التعلم

افتتح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، أول غرفة مصادر تعلم بإدارة العامرية، وهي أُعِدّت خصيصًا لأبنائنا الطلاب ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار مسئوليتها المجتمعية، وتم تزويدها بكل ما يحتاجه أبناؤنا المستهدفون من وسائل تعليمية تساعدهم في عمليتي التعليم والتعلُّم.

لأول مرة.. "تعليم السويس" تطلق تظلمات الإعدادية إلكترونيًا

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ياسر عمارة، نظامًا إلكترونيًا لتظلمات الشهادة الإعدادية، في تجربة فريدة لاقت نجاحًا واستحسانًا لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات المتقدمين بتظلمات، التي بلغت نحو 2000 تظلم.

تمريض القاهرة تعلن حصول الكلية على الاعتماد الدولى

أعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض جامعة القاهرة على الاعتماد الدولى من الهيئة الآلمانية (AHPGS) .

الدكتور أحمد زويل شخصية رقمية بالذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل

قال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، إن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في أن يحل محل البشر بل تقديم يد العون والتعاون وتحسين الخدمات والأعمال، فالذكاء الاصطناعي قادر على التطوير والتغير في طريقة العمل.

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البشر؟ تعرف على الإجابة

قال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، إنه دائما ما يتم القول إن الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل البشر في المستقبل، وبكل تأكيد هذا سؤال منطقي ودائما ما يسأل بين الناس.