الترجمة الدينية ودورها في بناء الوعي الرشيد لدى الشباب.. ندوة بآداب عين شمس

نظم قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان “الترجمة الدينية ودورها في بناء الوعي الرشيد لدى الشباب”.

وقد حاضر بها الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، أستاذ اللغة الأوردية وآدابها بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولى، عميد كلية الآداب، وأشراف الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، وتنسيق الدكتور محمد حامد، رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها.

وعرض الدكتور يوسف السيد في الندوة أهمية الثقافة الدينية والمصطلحات الدينية من أجل الفهم الصحيح للمفاهيم الدينية المقدسة وتأثير ذلك على الفهم الديني السليم والوعي الثقافي.

كما ناقش دور الترجمة الدينية كأداة لنقل الفهم والتواصل الديني بين الثقافات المختلفة، وسلط الضوء على أهمية إتقان اللغة والخلفية الدينية الثقافية باعتبارها مهارات أساسية للترجمة للمترجمين العاملين في مجال الترجمة الدينية.

وقد شهدت الندوة مناقشات نقدية حول كيفية التعامل الصحيح مع ترجمة النصوص الدينية والمصطلحات، وقد تلا ذلك عرض أمثله عملية لترجمة معاني الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة.

وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، تم طرح أسئلة الحضور ومناقشتها.

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