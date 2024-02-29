بالصور.. تنظيم لقاء ترحيبي بأطباء الامتياز الجدد خريجي طب عين شمس 2023

أقيم اليوم بكلية الطب جامعة عين شمس، اللقاء الترحيبي بأطباء الامتياز الجدد دفعة 2023 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ود. علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك استكمالاً لدور الجامعة فى رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبى المتميز لتثقيف طلاب الإمتياز والتركيز على الجانب العملى أكثر من الجوانب النظرية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

استهلت اللقاء د. رانيا صلاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتهنئة الخريجين وأوضحت لهم أهمية الاستمرار في التعلم واكتساب المهارات والخبرات المختلفة.

وألقت د. هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة ترحيب بالخريجين مع تشجيعهم على بذل الجهد للاستفادة من التدريب في سنة الامتياز.

وهنأ د. طارق يوسف،المدير التنفيذي للمستشفيات، الخريجين وشجعهم على الإلتزام بالعمل والإخلاص فيه، كما أوضح أن المستشفيات تفتح أيديها لهم مرحبةً بهم ليقضوا فترة التدريب بأقصى استفادة.

وأوضح أ.د. مصطفى هدهد، أستاذ طب الأطفال ومستشار العميد للتدريب وعميد كلية الطب جامعة ٦ أكتوبر سابقاً، أن فترة تدريب الامتياز هي فرصة للأطباء لاكتساب المهارات العلمية والخبرات المختلفة والتي تؤهلهم ليكونوا أطباء أكفاء، وأوصاهم باتباع أخلاقيات المهنة فى التعامل مع المرضى والاستفادة من التدريب العملى وضروة الإلتزام بآداب المهنة.

وحث د. محمد نظمي ، مدير عام الشئون الفنية بالمستشفيات، الخريجين على الاستمرار في اكتساب المهارات موضحاً لهم أن مكتب الشئون الفنية على تواصل معهم للرد على استفساراتهم ولضمان تدريبهم واستفادتهم.

وقدمت د. مروة الديب، مدير البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز، عرضا تقديميا لتعريف البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز مع إيضاح الأنشطة المطلوبة من الأطباء والواجبات المهنية الموثوقة المطلوب إنجازها وطريقة تقييمهم في الدورات المختلفة.

وعلى هامش اللقاء قامت أ.د. سها العشري،رئيس قسم التعليم الطبي و عضو لجنة التدريب بالرد على تساؤلات الخريجين الجدد فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي والأنشطة والتقييمات المطلوبة من أطباء الامتياز وفقاً لتوصيف البرنامج.

وقدم عدد من أطباء إمتياز عين شمس خريجي دفعة 2022، النصائح للخريجين الجدد بشأن سنة الإمتياز، مع إيضاح أهمية سنة التدريب لهم وكيفية الاستفادة القصوى من التدريب.