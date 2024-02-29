20 مشاركا يعرضون مهارات التقديم والمعلومات بمسابقة الطالب المثالي بجامعة الإسماعيلية الجديدة



صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الهدف من مسابقة الطالب المثالي هو عرض مهارات الطلاب في التواصل والعرض، والتميز المعرفي من خلال ثراء معلوماتهم العامة.



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج مسابقة الطالب المثالي للجامعة الأهلية يتم الإعلان عنها خلال أيام، إذ يجرى اختيار المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الطالب المثالي والطالبة المثالية.



وقدم الشكر لطلاب الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر، على تعاونهم الجاد في إظهار أنشطة الأهلية بالصورة التي تليق باسمها وطلابها.



مسابقة الطالب المثالي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية- جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



نظم للمسابقة إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



ضمت لجنة التحكيم الدكتورة غادة حداد والدكتورة مروه محمد حماد بكلية الصيدلة.



فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد أن المسابقة تنافس بها 20 طالب وطالبة يمثلون جميع كليات الجامعة الأهلية، لافتة إلى أن أداء الطلاب كان متميزاً للغاية، مشيرة إلى أن معايير الاختيار الموضوعة هي الفيصل في تحديد الفائزين .

بينما أوضح الدكتور محمد عبد الهادي أن التقييم تم على مرحلتين الأولى اختبار المعلومات العامة،

والتانية المقابلة الشخصية وعرض presentation.

نسق للمسابقة - مسئولو الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية الأستاذة مروة عدلي والأستاذ ممدوح عثمان.

أُقيمت المسابقة بمبنى G الدور الثاني بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة.