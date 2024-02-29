بعد وفاته بمئات الأعوام.. اكتشاف خطأ في نظريات فيثاغورث الشهيرة

بعد مرور مئات الأعوام على رحيله، أظهرت دراسة جديدة خطأ في دراسات الفيلسوف اليوناني القديم فيثاغورث.

وتتحدى دراسة جديدة النتائج قرونًا من نظرية الموسيقى الغربية وتشجع على إجراء المزيد من التجارب باستخدام آلات من ثقافات مختلفة، وفقا للفيلسوف اليوناني القديم فيثاغورس، فإن "التناغم" - وهو مزيج من النغمات - يتم إنتاجه من خلال علاقات خاصة بين أرقام بسيطة مثل 3 و 4.

ووفقا لموقع “هاي تك ديلي” في الآونة الأخيرة، حاول العلماء العثور على تفسيرات ولكن هذه النسب الصحيحة لا يزال يُنسب إليهم الفضل في جعل صوت الوتر جميلًا، ويُعتقد أن الانحراف عنها يجعل الموسيقى متنافرة.

لكن باحثين من جامعة كامبريدج، وبرينستون، ومعهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية، اكتشفوا الآن طريقتين رئيسيتين أخطأ فيثاغورس فيهما.

وتظهر دراستهم، التي نشرت في مجلة “نيتشر” للعلوم أنه في ظل الاستماع العادي، فإن الأوتار في هذه النسب الرياضية يجب أن تكون بشكل مثالي.

قال الدكتور هاريسون: "عندما نستخدم أدوات مثل البونانج، تخرج أرقام فيثاغورس الخاصة من النافذة ونواجه أنماطًا جديدة تمامًا من التناغم والتنافر".

وأنشأ الباحثون مختبرًا عبر الإنترنت شارك فيه أكثر من 4000 شخص من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في 23 تجربة سلوكية. تم العزف على الأوتار للمشاركين ودعوتهم إلى إعطاء كل منهم تصنيفًا رقميًا أو استخدام شريط لضبط نغمات معينة في الوتر.