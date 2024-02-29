أستاذ سموم يكشف لـ “صدى البلد” تأثير الطعام والشراب على فاعلية الأدوية

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى، أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن في عالمنا الحديث، يشكل تناول الأدوية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ولكن ما قد لا يعلم الكثيرون هو أن الطعام والشراب الذي نتناولهما يمكن أن يؤثران بشكل كبير على فاعلية الأدوية التي نتناولها، ويسمى هذا التأثير "تفاعل الطعام والدواء"، وقد يكون له تأثير كبير على تحقيق الفعالية المرجوة من العلاج.

التفاعل بين الغذاء والأدوية

وأشارت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن تحمل التفاعلات بين الطعام والدواء أهمية كبيرة في فهمنا للطريقة التي يستفيد بها جسمنا من العلاج، فبفهم أفضل لهذه التفاعلات، يمكننا تحسين استفادتنا من العلاجات وضمان حصولنا على الرعاية الصحية المثلى، مؤكدة أن التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع يسهم في تعزيز الوعي الصحي للمجتمع وتحقيق رعاية صحية أفضل للجميع.

تفاعلات تأثيرية

وأوضحت الدكتور رشا عزت، أن الأدوية التي تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، قد تتفاعل بشكل غير متوقع مع بعض المكونات الغذائية، موضحة أن هذا التفاعل يعتبر أمرًا حيويًا يجب على الأفراد فهمه لضمان حصولهم على العناية الصحية الملائمة.

ولفتت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، إلى أن هناك تفاعلات الأدوية مع الطعام والشراب، والذي يتمثل بحدوث تأثير للطعام أو الشراب الذي يتناوله الفرد على مكونات الدواء الذي يستخدمه، الأمر الذي يجعل الدواء لا يعمل بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن تتعدد أنواع التفاعل بين الأدوية والطعام، فهناك مواد غذائية تؤثر على كيفية استقلاب الجسم لبعض الأدوية، فعلى سبيل المثال، فهي قد تقوم بالارتباط ببعض مكوناتها، ما يقلل من امتصاصها أو يزيد من طرحها.

وأضافت الدكتور رشا عزت، أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكر والألياف هي بعض الأمثلة على الطعام الذي قد يتداخل مع فعالية الأدوية، فعلى سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالكالسيوم قد تتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل العقاقير المستخدمة لعلاج حموضة المعدة.

التحسينات في تكنولوجيا الأدوية

ونوهت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، بأن في ظل التقدم التكنولوجي، يعمل العلماء والباحثون على تحسين تكنولوجيا الأدوية لتقليل هذه التفاعلات، ومن المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية تقدمًا كبيرًا في تقديم أدوية تتفاعل بشكل أقل مع العوامل الغذائية.

التوعية والتثقيف

وشددت الدكتور رشا عزت، على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء جديد، خاصةً إذا كان المريض يعاني من حالات معينة أو يتناول أدوية أخرى، موضحة أن مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن الوصول إلى معلومات حول التفاعلات الدوائية بسهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب المختصة.