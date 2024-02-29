عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ سموم يكشف لـ “صدى البلد” تأثير الطعام والشراب على فاعلية الأدوية

الزميل محمد سيد مع
الزميل محمد سيد مع استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى، أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن في عالمنا الحديث، يشكل تناول الأدوية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ولكن ما قد لا يعلم الكثيرون هو أن الطعام والشراب الذي نتناولهما يمكن أن يؤثران بشكل كبير على فاعلية الأدوية التي نتناولها، ويسمى هذا التأثير "تفاعل الطعام والدواء"، وقد يكون له تأثير كبير على تحقيق الفعالية المرجوة من العلاج.

txt

خبيرة سموم تحذر: التفاعلات الغذائية تؤثر على فعالية الأدوية

txt

الخميس.. آخر فرصة لمنح الدكتوراه من سفارة فرنسا لطلاب جامعة عين شمس

التفاعل بين الغذاء والأدوية

وأشارت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن تحمل التفاعلات بين الطعام والدواء أهمية كبيرة في فهمنا للطريقة التي يستفيد بها جسمنا من العلاج، فبفهم أفضل لهذه التفاعلات، يمكننا تحسين استفادتنا من العلاجات وضمان حصولنا على الرعاية الصحية المثلى، مؤكدة أن التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع يسهم في تعزيز الوعي الصحي للمجتمع وتحقيق رعاية صحية أفضل للجميع.

تفاعلات تأثيرية

وأوضحت الدكتور رشا عزت، أن الأدوية التي تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، قد تتفاعل بشكل غير متوقع مع بعض المكونات الغذائية، موضحة أن هذا التفاعل يعتبر أمرًا حيويًا يجب على الأفراد فهمه لضمان حصولهم على العناية الصحية الملائمة.

ولفتت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، إلى أن هناك تفاعلات الأدوية مع الطعام والشراب، والذي يتمثل بحدوث تأثير للطعام أو الشراب الذي يتناوله الفرد على مكونات الدواء الذي يستخدمه، الأمر الذي يجعل الدواء لا يعمل بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن تتعدد أنواع التفاعل بين الأدوية والطعام، فهناك مواد غذائية تؤثر على كيفية استقلاب الجسم لبعض الأدوية، فعلى سبيل المثال، فهي قد تقوم بالارتباط ببعض مكوناتها، ما يقلل من امتصاصها أو يزيد من طرحها.

وأضافت الدكتور رشا عزت، أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكر والألياف هي بعض الأمثلة على الطعام الذي قد يتداخل مع فعالية الأدوية، فعلى سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالكالسيوم قد تتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل العقاقير المستخدمة لعلاج حموضة المعدة.

التحسينات في تكنولوجيا الأدوية

ونوهت أستاذ الأغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، بأن في ظل التقدم التكنولوجي، يعمل العلماء والباحثون على تحسين تكنولوجيا الأدوية لتقليل هذه التفاعلات، ومن المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية تقدمًا كبيرًا في تقديم أدوية تتفاعل بشكل أقل مع العوامل الغذائية.

التوعية والتثقيف

وشددت الدكتور رشا عزت، على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء جديد، خاصةً إذا كان المريض يعاني من حالات معينة أو يتناول أدوية أخرى، موضحة أن مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن الوصول إلى معلومات حول التفاعلات الدوائية بسهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب المختصة.

استاذ الاغذية والسموم الطعام فعالية الأدوية تفاعل الطعام والدواء معهد البحوث الطبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بإشراف «الفاو»| زراعة عين شمس تنظم مؤتمرًا حول «التنمية المستدامة للحياة البرية»

كل ما تريد معرفته عن فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بآداب عين شمس.. تفاصيل

تفاصيل التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

تليجراف مصر .. موقع صحفي وتليفزيوني والشعار : صحافة تليق بك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

هاني حتحوت يشكر النائب محمد أبو العينين بعد حضوره احتفالية قادرون باختلاف

مفاجأة من التموين.. خفض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ