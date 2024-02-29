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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. آخر فرصة لمنح الدكتوراه من سفارة فرنسا لطلاب جامعة عين شمس

المنح الدراسية
المنح الدراسية

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

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حيث قدمت السفارة الفرنسية في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب “منح الدكتوراه” العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.

قد يسمح للمقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كلا من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

تغطي كل منحة تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا، ويذكر ان فترة التقديم تنتهي  في 29 فبراير 2024.

وكان قد أقيمت فعاليات ختام مسابقة (كأس المعرفة) في المعلومات العلمية والعامة والتي انعقدت خلال الفترة من 25 حتي 27 فبراير بقاعة الأنشطة بالمدينة الجامعية طلبة.

والذي تنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب _ اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة 13 كلية من كليات الجامعة.

وأسفرت المسابقة عن فوز الكليات بالمراكز التالية كلية الزراعة المركز الأول، كلية الطب المركز الثاني، كلية الهندسة المركز الثالث، وحصل فريق كلية الصيدلة علي الفريق المثالي .

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