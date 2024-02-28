كل ما تريد معرفته عن فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لفعاليات مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام تحت شعار "السلام"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والقائم بعمل نائب الرئيس لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب الرئيس للدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

جامعة عين شمس

وسيكون ذلك يوم الخميس 7 مارس 2024 بالحرم الجامعي الرئيسي وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي واتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة من اجل مصر المركزية، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة.

مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس



ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام مشاركة 40 دولة منها العربية والأفريقية والأوروبية والاسيوية وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وتتضمن الفاعليات طابور عرض أعلام التي تمثل جنسيات الطلاب الوافدين بالجامعة ومعارض للدول المشاركة ينظمها الطلاب الوافدين وعروض فنيه للجاليات المختلفة.

وجاءت الدول المشاركة في المهرجان، كالتالي: البحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا وعمان وفلسطين والسعودية والصومال والسودان وسوريا والإمارات واليمن ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان وجزر القمر واريتريا وجيبوتي وتشاد وبنجلاديش وأفغانستان والصين والهند واليابان وكازخستان وكوريا وبوليفيا وبنما وفنزويلا وبيرو وبوليفيا والأرجنتين وكوبا وجمهورية دومنيكان والاكوادور وباراجواي.

عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس يفوق 10 آلاف طالب من 80 جنسية مختلفة.