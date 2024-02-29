رسميًا | تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرًا فنيًا لمنتخب الجزائر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الجزائر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"رسميًا - تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الجزائر".

ويذكر أنه قد أعلن مصطفى خليفاوي، الناقد الرياضي الجزائري، تراجع الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع كارلوس كيروش لتولي تدريب محاربي الصحراء.

وقال مصطفى خليفاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد الجزائري سحب عرضه بشأن كارلوس كيروش، ويفاضل حاليا بين أكثر من مدرب ولكن يأتي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب نيجيريا هو الأقرب لتولي المهمة.