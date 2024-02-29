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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة|برلماني: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي على الأراضي

التعدي علي أراضي
التعدي علي أراضي الدولة

أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

 

 أملاك الدولة او الاراضي الزراعية

وأكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لافتا إلي أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.

 

واشار عضو مجلس النواب إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وذلك يعكس حرصها الشديد علي مصلحة المواطنين والدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي املاك الدولة من التعديات.

 

جدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

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