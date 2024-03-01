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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خلي بالك قبل تناولها.. طبيبة تكشف علامة خطيرة بالسوبيا

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن السوبيا بثاني أكسيد التيتانيوم .

 

 وقالت شيرين " في ليالي رمضان تحلى السوبيا المتلجة وذلك للترطيب  على المعدة بعد الصواني الدسمة والشعور بالحموضة.

 

ولكن يلاحظ الكثير لون ابيض مرسب بكوب السوبيا ووجود مادة بيضاء .

 

 وتابعت شيرين "السوبيا في الأساس مكونة من جوز الهند واللبن  .

ولكن سبب ظهور المادة البيضاء هو اضافة البائع ثاني أكسيد التيتانيوم 

 وهي مادة ملونة تمنح اللون الأبيض وتحمل الرقم E171  مادة عنيدة صعبة الذوبان جدا و كان مسموح باضافتها الغذاء بنسبة 1% من الوزن إلى أن قررت بعض الدول ومنها فرنسا حظر استخدامها إستناداً على الأبحاث التي أكدت تأثيرها في تدمير الأمعاء ، وسماحها للبكتيريا الضارة بالدخول إلى الجهاز الهضمي، ومنعها امتصاص العناصر الغذائية وعدم وجود نسب آمنة واضحة للاستهلاك  وشكوك لم يتم حسمها حول انها قد تكون من مسببات السرطان  .

كل الأضرار دي من الصبغة البيضاء فقط  ده غير استخدام لبن بودرة غير محدد الصلاحية والتلوث الذي تتعرض له مما يجعلها عرضة أن تكون مصدراً لنقل للأوبئة الحالية  .

 

السوبيا الشعور بالحموضة سلامة الغذاء لبن بودرة مادة مسرطنة شيرين زكي اللون الابيض الحموضة لجنة سلامة الغذاء

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