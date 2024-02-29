سفير المناخ : يجب التصالح مع الطبيعة وإيقاف محاربتها

قال السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إنه لابد من التصالح مع الطبيعة وإيقاف الحرب التي يشنها البشر عليها من خلال معاهدة سلام مع الطبيعة.

وأضاف الشربيني، في كلمته بفعاليات المؤتمر العربي للتدريب من أجل الاستدامة، الذي عقد في مركز التعليم المدني بالجزيرة، أنه لابد من تدريب وإعداد جيل من السفراء المهتمين والمؤثرين لرفع الوعي والمهارات لإعداد تقارير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ للشركات وتقديم منتجات خضراء لتسريع المنافسة في الأسواق العالمية.

يأتي المؤتمر، إيمانا بدور افراد المجتمع المدنى والمؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيا مع رؤية مصر ، 2030 و تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية التحضر للاخضر والمدن المستدامة.

