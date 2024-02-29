الجزائر تطلب اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص غزة

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الجزائر طلبت اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص آخر التطورات في غزة.



وأشار ذات المصدر إلى أن الاجتماع سيُعقد مساء اليوم الخميس على الساعة العاشرة ليلًا (22.00) بتوقيت الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وجه في وقت سابق البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لـ مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.



فيما رحبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.



وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية. الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.

وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية. والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.

وأنهت محكمة العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

