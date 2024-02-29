حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

علق محمود كهربا لاعب الأهلي على سداد غرامة الزمالك اليوم بعد سنوات من الصراع .



وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنسجرام :" بفضل ورحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة بعد ((٥ سنوات )) من حرب و ظلم و فساد و شماتة …



أولاً قبل أي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحية و الشكر لآخر العمر ،، 🦅❤️

ربنا نصرني و الحمدلله 🤲🏻



عذراً لكل من انتظر سقوطي لكل الشامتين لكل حد قال كهربا انتهى بفضل الله و كرمه عليا و بعد كم الظلم اللي اتعرضتله ولكن الحمد لله كان معايا دايما ربنا العدل والحق و نصرني الحمدلله 🙏🏼 .

شكرا كابتن محمود الخطيب المحترم وإدارة النادي الأهلي العظيم من أصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت الي فات كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم الي دائما بجانبي و في ضهري وشكراً لعائلتي و زملائي و لصحابي و كل حد كان في ضهري و حسبي الله و نعم الوكيل في كل حد ظلمني و شمت فيا عند الله تجتمع الخصوم وأنا متأكد إن آجلا أو عاجلا ربنا هياخدلي حقي 🙏🏼.. و اخيراً بداية جديدة و بإذن الله تبقى بداية خير وأنا في ضهري أعظم نادي وأعظم جمهور 🦅❤️⚡️ ".