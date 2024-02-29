خالد الجندي: مصر تبذل جهوداً كبيرة لتوصيل المساعدات لأهالي غزة

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتقديم المساعدات لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بمساعدة محدودي الدخل وتحسين مستويات المعيشة للموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى دعم توفير السلع التموينية ودعم أصحاب الهمم.

وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن استمرار الرئيس السيسي في دعم أهالي غزة، حيث تبذل مصر جهودًا كبيرة لتقديم المساعدات لهم عبر الوسائل البرية والجوية، بما في ذلك الإنزال الجوي بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك إلحاحا مصريا مستمرا على مساعدة أهل غزة، متابعاً: "من لا يرى مساعدات مصر إلى أهالي غزة سواء برا وجوا فإنه يجهل الواقع".

وأشاد الشيخ خالد الجندي، بالدولة المصرية التي تحرص على الاستمرار في دعم الدولة الفلسطينية.

وواصل: "أحب أشيد بدولتي وحقيقي أنا فخور بيها قد الدنيا كلها، مفيش حالة فخر قد ما نملكه تجاه هذا البلد المعطاء، مش هتكلم عن نجاحات القيادة السياسية اللي خلت زعماء العالم يجوا لغاية عندنا، في ضيافة الرئيس السيسي".

وتابع: "القيادة السياسية فرضت نفسها على العالم بأسره وده مش هتكلم فيه، ولكن هتكلم أننا رغم ما نعانيه من بعض المشكلات الاقتصادية نتيجة الحصار اللي اتفرض علينا، إن مصر مستمرة في معاونة أهالينا في غزة ورفح بشكل منقطع النظير مفيش دولة في العالم عملته".



