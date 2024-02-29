خالد الجندي: الاهتمام بـ«قادرون باختلاف» سبب النعمة على البلاد

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، له قناة مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى، واللغة التي كان يتحدث بها أمس، مع ذوي الهمم، كان بها تسليم وعقيدة وإيمان وتوقير لله سبحانه وتعالى.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي والدولة بالضعفاء وذوي الهمم، هو سبب الخير الذي تشهده الدولة، لافتًا إلى أن إكرام ذوي الهمم له كثيرٌا من الأسرار.

ومن جانبه، أوضح الشيخ السيد عبد الباري، أن الله سبحانه وتعالى سمى ذوي الهمم، مساكين، لأنهم سكنوا واطمأنوا لله مع ضعفهم وفقرهم واحتياجهم ولكنه لم يشتكي ويخرج عن الشريعة، ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الدولة التي تساعد وتعاون ذوي الهمم، تكون موقرة عند الله عز وجل.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.



وحضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.