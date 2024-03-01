فتح باب تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة 5 جامعات حكومية.. الأحد

كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة جامعة القاهرة وجامعة أسوان وجامعة الأقصر وجامعة بورسعيد واكاد السادات للعلوم الإداري، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية الخاصة بالجامعات الخمسة وعلى رأسها جامعة القاهرة.



وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تلقي الطعون على القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وأكاديمية من الأحد 3 مارس حتى الاثنين 4 مارس، مؤكدا أن يوم الأربعاء 6 مارس 2023 يشهد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين، متابعا: الأحد 10 مارس سيتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان.



وقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة/الأكاديمية طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات/لأكاديمية:



• جامعة القاهرة



• جامعة بورسعيد



• جامعة أسوان



• جامعة الأقصر



• أكاديمية السادات للعلوم الإدارية





وتقرر فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 29 فبراير.