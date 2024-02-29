"خطأ وقعت فيه إداراتا بايدن وأوباما".. جون بولتون يوضح

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّه كان من الخطأ أن تعتقد كل من إدارتي بايدن وأوباما من قبل أنه في إمكان الولايات المتحدة الابتعاد عن الشرق الأوسط باتجاه الصين، مفسرًا ذلك بقوله إنه عندما تبتعد أمريكا عن أي منطقة تفتح الباب أمام خصومها.

وأضاف "بولتون"، في حواره علي قناة "القاهرة الإخبارية": "لذلك؛ من أجل أمن أمريكا، فإن الجميع الحلفاء حول العالم يجب استمرار اليقظة على كل الأصعدة، فلا توجد منطقة أكثر أهمية أو عُرضة للخطر من منطقة أخرى".

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة لها مصالح حساسة بالشرق الأوسط ولا تزال تلك المصالح في خطر كبير، اليوم، أصدقاؤنا وحلفاؤنا يتعرضون للتهديد من قبل إيران وهذا له عواقب وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة"