قلعت الحجاب.. صور أثارت الجدل لـ أمل حجازي

انتشر فيديو للمغنية أمل حجازي وهي تجلس في أحد المتاجر بدون حجاب وتغني "زمان".

وكانت أمل حجازي أعلنت ارتدائها الحجاب في سبتمبر 2017، وأعلنت اعتزالها الفن.

وكانت أمل حجازي أعلنت أنها ارتدت الحجاب كاشفة أنها عاشت صراعا داخليا مؤلما في الفترة الماضية بين الفن الذي تعشقه وتمارسه هواية لا مهنة، وبين الدين حيث كانت تشعر بأنها قريبة من الله، وأضافت أنها كانت وهي تعيش ذلك الصراع الداخلي تطلب من الله الهداية الكاملة.

وقالت إنها وهي تتخذ قرار الاعتزال لا تنتقص من مهنة الفن أو الفنانين، "فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر، وسعيدة كل السعادة به".

واليكم صور امل حجازي أثارت الجدل