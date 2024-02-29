الأهلي يدعم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL

أعلن شوبير عن تعاقد الأهلي مع الثلاثي "باتريك جاردنر - برينس آدامز علي - توني ميتشيل جونيور" لتدعيم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب شوبير:" رسمياً - الأهلي يعلن تعاقده مع الثلاثي "باتريك جاردنر - برينس آدامز علي - توني ميتشيل جونيورلتدعيم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL
وقد حقق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا على فريق هليوبوليس بنتيجة 98-46، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر الجزيرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-15 وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 60-28.
وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 81-39 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 98-46.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور بنتيجة 80-64 ضمن منافسات بطولة الدوري.