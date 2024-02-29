عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدعم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL

صدى البلد

أعلن شوبير عن تعاقد الأهلي مع الثلاثي "باتريك جاردنر - برينس آدامز علي - توني ميتشيل جونيور" لتدعيم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير:" رسمياً - الأهلي يعلن تعاقده مع الثلاثي "باتريك جاردنر - برينس آدامز علي - توني ميتشيل جونيورلتدعيم صفوف فريق السلة في بطولة الـ BAL

وقد حقق  الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا على فريق هليوبوليس بنتيجة 98-46، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر ‏الجزيرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري‎.‎

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري ‏المدير الفني للفريق‎.‎

 

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-15 وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 60-28‏.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 81-39 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ‏‏98-46‏.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور ‏بنتيجة 80-64 ضمن منافسات بطولة ‏الدوري.‏

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

جون بولتون عن غزة: لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتـ لون

اشتباكات بين اليونيفيل ومواطنين لبنانيين.. وتدخل عاجل لحزب الله

جون بولتون: خروج أمريكا من "الناتو" سيكون خطأ كارثيا..وترامب سيفعلها حال فوزه بالانتخابات

مجلس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للأمريكي

بعد قرار تعديل الحد الأدنى للأجور | اعرف هتقبض كام.. ومفاجأة سارة في مارس المقبل

تفاصيل النسخة 13 لـ رالى الجونة ببطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ