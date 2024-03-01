عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجل حلمي بكر يوكل مرتضى منصور بعد إثارة الجدل حول والده

صدى البلد

 


 

 

فوض هشام حلمي بكر المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، وذلك بعد أيام من أزمة إختفاء والده، وإتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في أحد قرى مصر.

ومن المقرر ان سيكون ابن حلمي بكر، في مصر، من أجل والده، بعد الأزمة الأخيرة وخاصة مع تدهور حالته الصحية، وأن ابنه يشعر بالقلق عليه وخاصة أنه يشعر أن والده في أيامه الأخيرة.

وكان هشام ابن حلمي بكر  اتهم زوجة حلمي بكر بإختطفافه وهروبها به إلى أحد قرى الريف المصري، ومنع أسرته وزملاؤه الموسيقيين من التواصل معه، كما أنها رفضت طلب عائلة حلمي بكر أن يعود حلمي معهم إلى شقته بالمهندسين خلال آخر زيارة لهم منذ أيام.

ونفت سماح زوجة حلمي ما قاله هشام ابن حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أن حلمي بكر هو من رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة، كما قالت أن هشام حلمي بكر كان في القاهرة في وقت وجود حلمي بكر هناك وهو من رفض آن يزور والده.

وأضافت أنهم ليس لديهم القدرة المالية لدخول مستشفى خاص وفي كل الأحوال أن حلمي بكر رافض دخول المستشفيات، وكشفت عن طبيعة مرض حلمي وأن حلمي بكر يعاني من مشاكل في القلب والكلى.

IMG_20240301_010406
IMG_20240301_010406
images (40)
images (40)
images (39)
images (39)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

66 مليار جنيه هدية للمصريين| موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة .. وهذه الحالات موقوفة

أجمل دعاء للميت في شعبان .. كلمات تنجيه من عذاب القبر وظلمته

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

أمريكا تطلب بشكل "عاجل" معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

خطوات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.. مستشارك القانوني يجيب

حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ