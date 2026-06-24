بعد القرار الحكومي.. عطلات جديدة تعيد ترتيب خطط الموظفين حتى نهاية 2026

مع اقتراب النصف الثاني من عام 2026، تتجدد اهتمامات المواطنين بمتابعة جدول الإجازات الرسمية المتبقية، خاصة بعد إعلان الحكومة موعد إجازة ثورة 30 يونيو.

وتمثل العطلات الرسمية فرصة مهمة للكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم خطط السفر والاستجمام وقضاء أوقات مع الأسرة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد إقبالا متزايدا على الرحلات الداخلية والأنشطة الترفيهية.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو

وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويأتي قرار ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لتجميع الإجازات الرسمية بنهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين فرصة للاستفادة من عطلة أطول، وهو ما يشجع العديد من الأسر على قضاء إجازات قصيرة في المدن الساحلية أو الوجهات السياحية المختلفة.

وأكدت الحكومة أن أعمال الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية ستستمر وفق الجداول الزمنية المعلنة مسبقا من الجهات المختصة، دون أي تعديلات أو تأجيلات بسبب الإجازة.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

وبعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، ينتظر المواطنون عددا من المناسبات الرسمية الأخرى خلال النصف الثاني من العام، وفقا للأجندة الرسمية للدولة، وهي كالتالي:

23 يوليو 2026.. ذكرى ثورة يوليو

وتكون إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، وتعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية التي يحصل خلالها العاملون بالدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

26 أغسطس 2026.. المولد النبوي الشريف

يحل المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهي مناسبة دينية تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، حيث يحيون ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسط أجواء احتفالية وروحانية مميزة.

6 أكتوبر 2026.. عيد القوات المسلحة

وتختتم الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام بإجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وتعد من أهم المناسبات الوطنية التي تخلد ذكرى أحد أبرز الانتصارات في التاريخ المصري الحديث.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإجازات الرسمية تمثل أحد الحقوق الأساسية للعاملين، لافتا إلى أن بعض المناسبات تحظى بأهمية خاصة لدى المواطنين، وفي مقدمتها الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية التي تحمل دلالات تاريخية وترسخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ذكرى ثورة 30 يونيو من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، باعتبارها محطة فارقة في تاريخ الدولة الحديثة، حيث أسهمت في ترسيخ الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومهدت الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وفتحت الطريق أمام تنفيذ مشروعات تنموية وقومية كبرى انعكست اثارها على مختلف القطاعات.

وأضاف حسان أنه لا مانع من حصول الموظفين على الإجازات المقررة قانونيا والاستفادة منها، إلا أن العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية يجب أن يكونوا على استعداد دائم لتلبية متطلبات العمل عند الضرورة.

واختتم: "وترحيل الإجازات بناءً على قرارات رئيس الوزراء، شئ صحى ومفيد وتوفير لوقت الموظفين وراحة أكثر لهم".

ثورة 30 يونيو.. محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية

جدير بالذكر أن تبقى ذكرى 30 يونيو واحدة من أبرز المحطات السياسية في التاريخ المصري المعاصر، إذ شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين عام 2013 للمطالبة بتصحيح مسار الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية، في مشهد جسد إرادة شعبية واسعة رفضت الفوضى والانقسام.

وخلال تلك المرحلة الدقيقة، لعبت القوات المسلحة دورا محوريا في حماية استقرار الدولة والاستجابة لإرادة الشعب، لتبدأ بعدها مرحلة انتقالية شهدت تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، قبل أن تنطلق مسيرة واسعة من مشروعات التنمية والإصلاح في مختلف القطاعات.

وبعد أكثر من عقد على تلك الأحداث، تواصل مصر مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستندة إلى خطط تنموية ومشروعات قومية كبرى، في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات والأزمات، وهو ما يجعل ذكرى 30 يونيو مناسبة تستحضر فيها الدولة والمواطنون معاني الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الوطن ومقدراته.