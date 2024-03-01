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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة صادمة.. فستان شقيقة رونالدو يثير غضب متابعيها

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

حرصت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم كريستيانو رونالدو، علي مشاركة متابعيها صورا لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لفتت " كاتيا" الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، فستان جرئ باللون "الأبيض"، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم ورفعت خصلات شعرها للخلف بنعومة وانسيابية.


وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٢١٢٨٥٥
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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٢١٢٧٤١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٢١٢٦٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٢١٢٦٥٥

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