بعد الفوز أمام الداخلية | موعد مباراة الزمالك المقبلة

استعاد فريق الزمالك نغمة الانتصارات بعد الفوز علي الداخلية في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري المصري بهدف ليحصد الفارس الأبيض أول 3 نقاط له تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز والصفقات الجديدة.

ويستعد الزمالك في المواجهة المقبلة لختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي كمتصدر مجموعته بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

يختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند مواجهة سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.