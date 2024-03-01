عماد الدين حسين: حرب غزة أعادت تعريف الأجيال الجديدة بالفاشية الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك محاولات إسرائيلية دؤوبة لمحاولة قلب الحقائق لتبرئ نفسها مما ارتكبته من جرائم، مما يحدث داخل قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يترك لدى أي عاقل فرصة ليغفر لإسرائيل ما فلعته، وما حدث بعد 7 أكتوبر بمثابة عدوان على المنطقة العربية بأكملها، وليس غزة فقط؛ فالإسرائيليون يظنون أنهم طبقة عليا على البشر.



وأكد، أن العدوان الإسرائيلي أعاد تعريف الأجيال الجديدة والعالم أجمع بحقيقة إسرائيل الفاشية، مشددًا على أن إسرائيل هي الكيان الأكثر إجرامًا وفاشية.



وأوضح، أن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية تمتد إلى ما قبل نكبة 1948 حتى أيام الثورات الفلسطينية ضد الانتداب ومحاولة إدخال اليهود إلى فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطاني.



