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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مواليد هذا الشهر لا يصابون بالإنفلونزا.. اعرف صحتك من يوم ميلادك

صدى البلد

إذا ولدت في شهر أكتوبر لن تصاب بالإنفلونزا أو نزلات البرد.. قد يبدو الأمر غريبا لكن هذه الدراسة الجديدة تتناول بدقة العلاقة بين الميلاد في أحد شهور العام والإصابة بالإنفلونزا.

وتشير دراسة جديدة إلى أن شهر أكتوبر هو أفضل وقت للأطفال الصغار للحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي.

شهر ميلادك والإصابة بالانفلونزا

ووفقا لموقع “هاي تيك ديلي” كشفت دراسة نشرت مؤخرا في المجلة الطبية البريطانية BMJ أن الأطفال المولودين في شهر أكتوبر لديهم احتمالية أكبر لتلقي لقاحات الأنفلونزا واحتمال أقل لتشخيص إصابتهم بالأنفلونزا، مقارنة بالأطفال المولودين في أشهر أخرى.

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تكشف أيضا نتائج الدراسة الأمريكية، أن شهر الميلاد يرتبط بتوقيت التطعيم ضد الأنفلونزا واحتمالية تشخيص الأنفلونزا، وأن شهر أكتوبر هو الوقت الأمثل لحصول الأطفال الصغار على لقاح الأنفلونزا، وذلك تمشيا مع التوصيات الحالية.

يعد التطعيم السنوي ضد الأنفلونزا مهمًا بشكل خاص للأطفال الصغار، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا والعدوى الشديدة التي تتطلب دخول المستشفى.

وينصح الخبراء بالتطعيم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر لزيادة المناعة إلى أقصى حد خلال موسم ذروة الأنفلونزا، خاصة أنه بين الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، تحدث زيارات الرعاية الوقائية خلال أشهر الولادة وهي وقت مناسب لتلقي لقاح الأنفلونزا.

منهجية البحث والنتائج

وباستخدام بيانات التأمين الصحي، حددوا أكثر من 800 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات تلقوا التطعيم ضد الأنفلونزا في الفترة ما بين 1 أغسطس و31 يناير خلال الفترة 2011-2018. ثم قاموا بتحليل معدلات تشخيص الأنفلونزا بينهم حسب شهر الميلاد.

وبعد رصد مجموعة من العوامل المؤثرة المحتملة مثل العمر والجنس والظروف الحالية واستخدام الرعاية الصحية وحجم الأسرة، تظهر النتائج أن شهر أكتوبر كان الشهر الأكثر شيوعًا لتطعيم الأطفال.

كما كان لدى الأطفال الذين ولدوا في شهر أكتوبر أدنى معدل لتشخيص الأنفلونزا. على سبيل المثال، بين الأطفال المولودين في أغسطس، كان متوسط ​​معدل تشخيص الأنفلونزا عبر مواسم الأنفلونزا التي تمت دراستها 3% مقارنة بـ 2.7% للأطفال المولودين في أكتوبر و2.9% للأطفال المولودين في ديسمبر.

الإصابة بالأنفلونزا التطعيم السنوي الرعاية الصحية العدوى

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