عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يهاجم جوزيه جوميز بسبب ناصر ماهر

صدى البلد

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان أفضل لاعبي القلعة البيضاء في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.


 

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يكن موفقًا في استبدال ناصر ماهر خلال مباراة الداخلية لأنه كان في أفضل حالاته الفنية في المباراة".


وتابع رضا عبد العال: "ناصر ماهر سيصنع الفارق مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة بسبب الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها".


 

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما امس الخميس علىملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.

البرتغالى جوزيه جوميز الدوري الممتاز القلعة البيضاء فريق الزمالك فريق الداخلية ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

لجميع الطلاب.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان

التنمية المحلية: تعاون مع الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي بقرى حياة كريمة

بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

الجمارك.. بوابة تخفيف أعباء المواطنين بالإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

وثيقة تأمين المعاش وأولوية بالوظائف.. حوافز ممنوحة قانونا للأسر قليلة العدد

وسط الاعتراض على إقامتها خارج النقابة.. بدء التسجيل لحضور عمومية المهندسين العادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ