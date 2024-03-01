رضا عبد العال يهاجم جوزيه جوميز بسبب ناصر ماهر

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان أفضل لاعبي القلعة البيضاء في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.





وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يكن موفقًا في استبدال ناصر ماهر خلال مباراة الداخلية لأنه كان في أفضل حالاته الفنية في المباراة".



وتابع رضا عبد العال: "ناصر ماهر سيصنع الفارق مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة بسبب الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها".





حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما امس الخميس علىملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.