بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة " تمنايه" بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة " تمناية " شمال بوابة الرسوم بمركز سمالوط نتيجة السرعة الزائدة.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص وهم ممدوح. ع. م 19 سنة ومحمد. ا. م 44 سنة ومحمود. ا. م 33 سنة وفؤاد. ن. م 23 سنة وعلي. ع. م 34 سنة وإسلام. م. س 33 سنة ومحمود. ع. و 23 سنة وأحمد. غ. م 24 سنة مقيمين بإحدى قرى مركز سمالوط تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.