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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشبه Galaxy S24.. هاتف أندرويد قوي يغزو الأسواق بإمكانيات مذهلة

هاتف ميزو Meizu 21
هاتف ميزو Meizu 21 Pro

كشفت شركة ميزو Meizu الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 Pro بتصميم أنيق مشابه لهواتف سامسونج جالاكسي إس.

سعر ومواصفات Meizu 21 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Meizu 21 Pro، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.79 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1368 × 3192 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+ ومليار لون، تتميز الشاشة بذروة سطوع تبلغ 1250 شمعة، محمية بزجاج Meizu Titan Glass 2.0.

 

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وتتمتع الشاشة بشهادة حماية العين من الضوء الأزرق المنخفض، ومزودة بقارئ لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفلها، يتميز بوظيفة اكتشاف معدل ضربات القلب.

هاتف ميزو Meizu 21 Pro

ويحتوي هاتف Meizu 21 Pro، على ثلاثة مستشعرات داخل جزيرة كاميرا مشابهة لتلك الموجودة في هواتف Galaxy S23 من سامسونج، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، كما يوجد مستشعر عمق ToF لتحسين التركيز التلقائي، ويمكن للكاميرا الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 8K وتتمتع بتثبيت OIS وEIS، إلى جانب مستشعر LED دائري.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع سلكيا بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، وشحن عكسي بقدرة 10 وات.

هاتف ميزو Meizu 21 Pro

ويتم تشغيل هاتف Meizu 21 Pro، بمعالج قوى من نوع Snapdragon 8 Gen 3، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويمتاز هاتف Meizu 21 Pro، بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم FlymeOS 10.5 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 وتدعم برنامج Flyme Auto، نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة الخاص بالشركة.

هاتف ميزو Meizu 21 Pro

ويتوفر هاتف Meizu 21 Pro، في 4 ألوان هي: الأسود والأخضر والأبيض والأزرق، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 700 دولار أمريكي (أي ما يعادل 21.620 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 12 + 128 جيجابايت.

هاتف ميزو Meizu 21 Pro
ميزو Meizu Meizu 21 Pro سعر ومواصفات Meizu 21 Pro هاتف ميزو Meizu 21 Pro

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