خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة له تبعيات إيجابية على الاقتصاد المصري

أوضح وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه بمجرد الحديث عن مشروع رأس الحكمة ظهرت آثاره، و قد تأثرت أسعار الصرف وتراجع كبير في أسعار صرف الدولار وغيره من العملات بسبب مشروع رأس الحكمة.



وأكد جاب الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ،أن هناك عددا من السلع والمنتجات بدأت في التراجع وهناك عدد من قاموا بتخزين بعض السلع بدأوا في إعادتها الى الأسواق قبل انخفاض أسعارها.

وتابع: نحن أمام لحظة تاريخية سببتها هذه الاتفاقية والتي لها تبعيات إيجابية على الاقتصاد المصري وسوف يتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا المشروع.