الداخلية تضبط 9660 قضية تسول خلال شهر فيراير

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (فبراير 2024) عن ضبط عدد (9660) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (فبراير 2024) عن ضبط عدد (9660) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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