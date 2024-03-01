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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 9660 قضية تسول خلال شهر فيراير

صدى البلد

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

 أسفرت جهودها خلال شهر (فبراير 2024) عن ضبط عدد (9660) قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الامنية الشوارع الرئيسية شهر فبراير 2024 قضية تسول مستوى الجمهورية

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