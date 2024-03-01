عبر منصة X.. التنسيقية تناقش تحديات الصحافة المصرية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية.



ومن المقرر أن تناقش الجلسة التحديات التي تواجه الصحافة القومية من حيث التمويل وملف الديون، وكيفية الاستفادة من الأصول، كذلك هل تعكس الصحافة القومية صورة الحكومة بما أنها مملوكة للهيئة الوطنية للصحافة، أم أنها تعكس صوت المواطن بما أن تمويلها من أموال دافعي الضرائب.



كما تتطرق النقاشات إلى أبرز تشريعات الصحافة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي للتواكب من المتغيرات الحالية وأهمها قانون النقابة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات في ضوء ما تضمنته الماده 68 من الدستور الحالي عن الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات واتاحاتها للمواطنين بشفافية وأهمية ذلك في الفترة الراهنة، وكذلك أهمية رقمنة الصحافة وتأثير السوشيال ميديا عليها.



يدير الحوار خلال الجلسة النقاشية، زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من ، النائبة دينا عبد الكريم، عضوا مجلس النواب، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، روحية جلال، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، رحاب عبد الله، مارك مجدي، فيولا فهمي، لطفى سالمان، أعضاء التنسيقية.

