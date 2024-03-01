تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن شهر رمضان

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وأكد الدكتور خالد قدري، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية.



وقالت أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية أعدت جداول الدراسة خلال شهر رمضان (انتظام و انتساب ) قبل بداية الشهر الكريم.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف، أن وقت المحاضرات في شهر رضمان لا يتخطي ساعة واحدة، لافتا أن نهاية اليوم الدراسي الساعة 3 مساء ويبدأ اليوم الدراسى في تمام الساعة 9 صباحا على أن ينتهي في الساعة الرابعة.

وشددت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الزام الجميع بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.