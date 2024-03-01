محافظ الدقهلية : جهود مكثفة لزراعة الأشجار المثمرة والزينة على الطرق وبالحدائق

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان هناك جهود مكثفة تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، حيث وتابع"مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنه والمنصورة والكردي وتمي الامديد والمطرية في هذا الشأن، حيث استمر تنفيذ اعمال زراعة الاشجار بنطاق مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة المحاسب هاني احمد رئيس المدينة وفي مركز المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز وفي مدينة الكردي باشراف ومتابعة الاستاذه اميمه السعيد رئيس المدينة وفي مركز مدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال وفي مركز المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز..



واكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوة من المبادرة .

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