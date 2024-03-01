ابتزاز أم صفقة قبل رمضان.. حماس تكشف أهداف الاحتلال من ارتكاب المـ.جازر

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أهداف الاحتلال من ارتكاب المجازر بشكل متواصل بحق المدنيين والعزل حتي في ظل ظروف إنسانية كارثية تتمثل في شبح مجاعة في قطاع غزة.

وأوضح القيادي في حماس أن الاحتلال غير جدي في التوصل إلى اتفاق قبل رمضان، ولا نلمس أي ضغوط أمريكية حقيقية.

وقال النونو أن “الاحتلال يرتكب المجازر بحق شعبنا بهدف ابتزاز المقاومة في المفاوضات."

وأضاف أن إدخال المساعدات برا وبحرا وجوا إيجابي ومطلوب لمواجهة التجويع والحصار في غزة.

وشدد القيادي في حماس علي أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يماطل ولا يبدي أي جدية لوقف الحرب لأسباب سياسية داخلية، منوهًا علي تمسك حركة المقاومة بمبدأ الوقف الدائم لإطلاق النار، لأن هذا العدوان يجب أن ينتهي إلى الأبد.

في الوقت نفسه، أوضح النونو أن مرحلة ما بعد الحرب يناقشها الفلسطينيون فقط، وليس باتفاق مع الاحتلال، مضيفًا: “نطالب بحرية اختيار الشعب ممثليه وترسيخ مبدأ الشراكة بين المكونات الفلسطينية."