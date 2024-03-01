خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائى الكأس بالسعودية

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه بعد التعافي من الإصابة، استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الاصابة".

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس بسبب شكواه من آلام في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.