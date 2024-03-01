النائب العام يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر لبحث التعاون القضائي

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، امس الخميس الموافق التاسع والعشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، السفير Christian Berger - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية -والوفد المرافق له- والذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه، وقد تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي -بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين- وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيه.