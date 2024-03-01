لحظات رومانسية تجمع بين مروان عطية وخطيبته

تحرص سلمى صقر خطيبة نجم النادي الاهلي مروان عطية، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والأنوثة والاحتشام في آن واحد .

وبدت سلمى صقر باطلالة رومانسية رفقة خطيبها نجم منتخب مصر ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع لون الروز في الشفاه، مما اثار اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يعود المارد الأحمر للمنافسات الأفريقية من جديد، في المباراة المقبلة وتحديدًا مواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المواجهة اليوم الجمعة الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.