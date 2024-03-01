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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز

صدى البلد

في مباراة المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز؛ شهدت دكة بدلاء النادي الأهلي العديد من المفاجآت، حيث تواجد الثلاثي إمام عاشور ومحمد هاني ووسام أبو علي “على الدكة”، بالرغم من تألق الأخير بتسجيله هدفين في المباراة السابقة ضد بلدية المحلة في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وهو ما يجعل مباراة اليوم حاسمة لتحديد صاحب الصدارة. 

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، انتهت مباراة يانج أفريكانز والأهلي في الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب دار السلام بتنزانيا.

النادي الأهلي مباراة يانج أفريكانز وسام أبو علي بلدية المحلة امام عاشور

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