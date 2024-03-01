الرقابة المالية: 61 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام 2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط التأمينية بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادرة عنها عن ارتفاع قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.